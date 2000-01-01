08.05 08:06 MIGnews.com
Эльор Азария сегодня выйдет из тюрьмы
Израильское управление службы тюрем приняло решение об освобождении “хевронского стрелка” - Эльора Азарии на день раньше, и он выйдет из тюрьмы №4 уже сегодня, 8 мая.
Азарию освобождают в связи с свадьбой его брата, Адира, которая состоится завтра вечером.
Адвокат Азарии, Йорам Шефтель, заявил: “У тюремных властей не было с этим никаких проблем, но офис главного военного прокурора торпедировал освобождение, которое могло состояться еще вчера”.
Между тем у дома Азарии в Рамле улица украшается приветственными плакатами и лозунгами.
Азария провел в тюрьме девять месяцев, после того, как был осужден военным трибуналом за то, что добил нейтрализованного террориста в Хевроне 24 марта 2016 года.
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