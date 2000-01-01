08.05 07:07 MIGnews.com

Трамп выйдет из ядерной сделки и возобновит санкции

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The New York Times сообщает, что президент Дональд Трамп уже сегодня, 8 мая объявит о выходе США из ядерной сделки и возобновлении режима санкций против Ирана.Трамп сам написал об этом в твиттере, написав: “Я объявлю свое решение по иранской сделке во вторник в два часа дня”. Ранее Трамп обругал бывшего госсекретаря Джона Керри, пытающегося не допустить разрыва соглашения, назвав его усилия “потенциально нелегальными”, и обвинив его в том, что тот “вообще устроил весь этот бардак”.Газета ссылается на “европейских дипломатов”, которые признались в том, что их усилия переубедить Трампа и сохранить сделку провалились.Один из дипломатов, который на протяжении последних нескольких месяцев был “глубоко вовлечен” в попытки сохранения сделки сообщил, что шансы на это “чрезвычайно малы”. Трамп, с самого начала своей предвыборной кампании 2016 года назвал сделку, ставшую символом внешнеполитической политики эпохи Обамы “катастрофической” и “безумной”.Трамп, несмотря на то, что за 28 месяцев, прошедших с момента подписания сделки, не было обнаружено существенных нарушений ее условий, настаивает на том, что она попросту откладывает на несколько лет превращение Ирана в ядерную державу.Высокопоставленный европейский дипломат также заявил, что “совершенно очевидно” и то, что Трамп возобновит режим санкций против Ирана. на настоящий момент неясно, будет ли он наказывать компании союзных государств - Британии, Франции и Германии за продолжение бизнеса с Ираном. Также следует отметить, что технически на возобновление режима санкций потребуется 120-180 дней.