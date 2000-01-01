08.05 21:59 MIGnews.com

Яир Лапид о решении президента Трампа

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид о решении президента Трампа о выходе США из "ядерного договора" с Ираном:"Я приветствую решение президента США Дональда Трампа и благодарен ему за поддержку Израиля. После решения президента США нам нужно мобилизовать все государственные и политические силы страны и убедиться в том, что Европа, Китай и Россия присоединятся к этому процессу и не дадут Ирану вернуться к разработке ядерного оружия. В прошлом я поддерживал решение правительства об отмене этого ядерного соглашения и в этот раз поступлю также. Нужно возобновить санкции против Ирана".