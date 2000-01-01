09.05 07:11 MIGnews.com
Ривлин поддержал выход США из ядерной сделки
Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал решение Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.
"Решение, принятое президентом Соединенных Штатов, представляет собой важный и значительный шаг в обеспечении безопасности Государства Израиль, региона и всего свободного мира.
Наряду с ядерной угрозой мы ни на минуту не забываем о гонке вооружений, которую Иран ведет на наших границах, и внимательно следим за развитием событий, чтобы защитить безопасность наших граждан.
Угроза иранской консолидации является угрозой не только для Государства Израиль, поэтому в борьбе с этой опасностью необходимо оказать международное давление", - заявил глава государства 8 мая.
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