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Ривлин поддержал выход США из ядерной сделки | Фото: The White House/Flickr09.05 07:11   MIGnews.com

Ривлин поддержал выход США из ядерной сделки

Президент Израиля Реувен Ривлин приветствовал решение Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном.

"Решение, принятое президентом Соединенных Штатов, представляет собой важный и значительный шаг в обеспечении безопасности Государства Израиль, региона и всего свободного мира.

Наряду с ядерной угрозой мы ни на минуту не забываем о гонке вооружений, которую Иран ведет на наших границах, и внимательно следим за развитием событий, чтобы защитить безопасность наших граждан.

Угроза иранской консолидации является угрозой не только для Государства Израиль, поэтому в борьбе с этой опасностью необходимо оказать международное давление", - заявил глава государства 8 мая.
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