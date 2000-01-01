08.05 21:46 MIGnews.com

Макрон: будем вместе работать над новой ядерной сделкой

We will work collectively on a broader framework, covering nuclear activity, the post-2025 period, ballistic activity, and stability in the Middle-East, notably Syria, Yemen, and Iraq. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 мая 2018 г.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 мая 2018 г.

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Франция будет совместно с США и другими государствами разрабатывать новый договор, который будет лучше регламентировать ядерную и ракетную деятельность Ирана, а также поможет добиться мира на Ближнем Востоке, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон."Мы будем коллективно работать над более широким соглашением, охватывающим ядерную деятельность Ирана после 2025 года, его баллистическую деятельность и стабильность на Ближнем Востоке, в частности Сирию, Йемен и Ирак", - заявил французский лидер в своем Twitter 8 мая.Его "твит" был опубликован на фоне более сенсационного заявления Дональда Трампа, который вывел США из ядерной сделки с Ираном.Макрон также заявил о том, что крупнейшие европейские государства сожалеют о решении главы Белого дома."Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США покинуть СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). На карту поставлен режим ядерного нераспространения", - добавил он чуть позже.