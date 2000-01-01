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Макрон: будем вместе работать над новой ядерной сделкой | Фото: The White House/Flickr08.05 21:46   MIGnews.com

Макрон: будем вместе работать над новой ядерной сделкой

Франция будет совместно с США и другими государствами разрабатывать новый договор, который будет лучше регламентировать ядерную и ракетную деятельность Ирана, а также поможет добиться мира на Ближнем Востоке, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Мы будем коллективно работать над более широким соглашением, охватывающим ядерную деятельность Ирана после 2025 года, его баллистическую деятельность и стабильность на Ближнем Востоке, в частности Сирию, Йемен и Ирак", - заявил французский лидер в своем Twitter 8 мая.

Его "твит" был опубликован на фоне более сенсационного заявления Дональда Трампа, который вывел США из ядерной сделки с Ираном.

Макрон также заявил о том, что крупнейшие европейские государства сожалеют о решении главы Белого дома.



"Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США покинуть СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ред.). На карту поставлен режим ядерного нераспространения", - добавил он чуть позже.
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