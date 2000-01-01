08.05 21:34 MIGnews.com

Нетаниягу: Трамп принял смелое и правильное решение

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.Нетаниягу заявил: "Решение Трампа - решение смелое и решение правильное”.Нетаниягу добавил: “Народ Израиля с большим уважением воспринял это решение”.Нетаниягу сказал: "Международное сообщество обязано действовать в трех параллельных направлениях - остановить плохое соглашение, которое позволяет Ирану создать арсенал ядерных бомб, остановить поток денег Ирану и остановить иранскую агрессию в нашем регионе, специфически в Сирии".Нетаниягу подчеркнул: "Если бы соглашение осталось в силе, оно позволило бы Ирану обогатить достаточно урана для производства арсенала ядерных бомб. Это соглашение предоставляло Ирану миллиарды для финансирования его военной машины".