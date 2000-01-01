08.05 21:07 MIGnews.com

ЦАХАЛ приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ЦАХАЛ отдал приказ открыть бомбоубежища в населенных пунктах на Голанских высотах.Приказ отдан на фоне идентификации подозрительных действий иранских сил в Сирии и возможной подготовки атаки против Израиля.В заявлении ЦАХАЛа говорится: “Следует выполнять последующие инструкции армии, которые будут даны в случае возникновения необходимости”.В заявлении также говорится: “ЦАХАЛ готов к самым разным сценариям и предупреждает, что жестко ответит на любые акции, направленные против Израиля”.