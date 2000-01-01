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Brexit хотят отодвинуть на неопределенный срок 08.05 21:05   MIGnews.com

Brexit хотят отодвинуть на неопределенный срок

Во вторник, 8 мая, палата лордов приняла поправку, которая исключает предельный срок выхода Великобритании из Евросоюза.

За это решение члены палаты проголосовали 311 голосами из 544, принимавших участие в голосовании.

Кроме того, была принята поправка, обязывающая Соединенное королевство сохранить членство в европейских агентствах после выхода из ЕС, пишет Reuters.

Поправки будут переданы в палату общин для согласования.

Пока, согласно законопроекту, Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Если поправки будут приняты, эта дата из документа исчезнет.

Напомним, Евросоюз и Великобритания достигли договоренности, что переходный период после Brexit составит 21 месяц и завершится 31 декабря 2020 года.
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