08.05 20:17 MIGnews.com

"Сирия станет для иранцев их личным Вьетнамом"

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Несмотря на то, что главарь "Хизбаллы" шейх Хассан Насралла возлагает на себя титул защитника Ливана, если он начнет войну против Израиля, то проиграет свою страну целиком, заявил министр просвещения Нафтали Беннет на 18-ой ежегодной конференции в Междисциплинарном центре Герцлии 8 мая.Лидер "Еврейского дома" также обратился к Ирану, напророчив аятоллам крах их режима."Режим аятолл не вечен и неизбежно рухнет. Если Иран продолжит свой нынешний путь, откроет для себя Сирию, которая станет его собственным Вьетнамом", - предупредил израильский министр.Говоря о Второй Ливанской войне, Беннет выразил мнение, что тогда "Хизбалла" была сильнее, чем сейчас."Через несколько месяцев после войны мы создали первые форпосты и отступили. Возможно, после войны вы ожидали от нас перемены нашего мировоззрения, но этого не случилось. Сегодня можно сказать, что "Хизбалла" представляет Израилю серьезную угрозу, но не экзистенциальную. Это не "Хизбалла" 90-ых. Наша концепция между 2000 и 2006 годами принесла нам 6 лет спокойствия", - констатировал Беннет.Касательно возможной ирано-израильской войны, политик отметил, что не предлагает "атаковать Исламскую республику в лоб", однако призвал к созданию военного потенциала, который бы "нанес серьезный удар в самое сердце Ирана, чтобы сдержать его голову"."Иранцы не любят умирать, но они очень легко отправляют на смерть других. Пока мы проливаем кровь, сражаясь с их отростками, голова осьминога лежит на своем троне, наслаждаясь собой", - добавил израильский министр, призвав атаковать не "щупальца осьминога", а его "голову".Обратившись к иранскому народу, он заявил, что "израильский народ высоко ценит персидский народ" и что у Еврейского государства нет территориальных претензий к Ирану."Ваш режим растрачивает миллионы долларов на создание империи на Ближнем Востоке и уничтожение Государства Израиль. Мы же будем сражаться со всей нашей технологической изощренностью и военной мощью", - резюмировал Нафтали Беннет.