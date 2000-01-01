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Кнессет чествует ветеранов 08.05 18:49   MIGnews.com

Кнессет чествует ветеранов

8 мая в кнессете состоялось торжественное заседание, посвященное празднованию Дня Победы над фашизмом. На заседании выступала лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни.

Полный текст выступления Ципи Ливни на торжественном заседании кнессета 8 мая:

"Уважаемые ветераны, борцы против фашизма, борцы за свободу народа Израиля. Вторая мировая война сопровождает каждого еврея и весь Израиль всю нашу жизнь. В течение долгих лет она сводилась для нас к одному слову - Катастрофа. После репатриации евреев из бывшего СССР к дискуссии добавился еще один важный аспект - победа.

В День памяти жертв Катастрофы мы вспоминаем жертв, погибших, а также героизм тех, кто сопротивлялся. Для меня все выжившие - герои. В День Победы мы вспоминаем победу и героев, добившихся ее. Объединяя вместе оба аспекта, мы вспоминаем и чудовищное преступление против евреев, совершенное только за то, что они были евреями, а также вспоминаем полтора миллиона еврейских воинов, сражавшихся в войсках союзников против нацистов. Многие погибли в этой борьбе, многие остались инвалидами. Мы должны помнить и говорить, что еврейский народ перенес страшные страдания в этой войне, был жертвой и был победителем.

Символично, что майор Красной Армии Анатолий Шапиро открыл ворота лагеря смерти Освенцим и освободил узников. Солдаты антигитлеровской коалиции освободили лагерь смерти Маутхаузен, и отец моего мужа, узник этого лагеря смерти, остался в живых.

Долгие годы героическая история солдат Красной Армии оставалась неизвестной в Израиле, хотя страна во многом обязана и им своим существованием. Они оставались за железным занавесом. Вместе с репатриантами из бывшего СССР прибыли и эти герои, живущие сегодня среди нас, перед которыми у нас неоплатный моральный долг. Мы обязаны рассказать их историю. Говорить не только о числах - полтора миллиона воинов, но и рассказывать личные истории. Каждый школьник в Израиле должен знать историю этой чудовищной войны и великой победы, спасшей человечество.

Каждый военнослужащий Армии обороны Израиля должен знать историю сражений Второй мировой и Великой Отечественной, ведь Армия обороны Израиля сражается за существование еврейского государства, созданного на основе права евреев на свою страну. Солдаты должны уважать ваш вклад в победу над нацистами и знать о 9 мая 1945 года. Солдаты ЦАХАЛа стали вашими наследниками, среди них есть ваши внуки, которые сегодня сражаются в этой стране за существование еврейского народа. Решение сражаться со злом и с опасностью было вашим, тех кто оставил все и был готов отдать свою жизнь. Оно было также решением лидеров стран, готовых объединиться и действовать на всех фронтах, чтобы победить.

Хотя ничто не сравнится с той войной, но и сегодня есть те, кто угрожает миру в регионе и во всем мире. Лидеры России и США должны принять решение и объединиться против Ирана, и я надеюсь, что премьер-министр Израиля скажет об этом президенту России в День Победы.

Богатырского здоровья и долгих лет вам, дорогие ветераны.

С праздником!"
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