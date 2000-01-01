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Израиль проинформировал об иранском атоме 22 страны | Фото: Амос Бен Гершом, GPO08.05 18:37   MIGnews.com

Израиль проинформировал об иранском атоме 22 страны

Израиль проинформировал уже 22 страны об иранском замороженном проекте "Амад" - военной программе Исламской республики, о которой она умолчала на переговорах с "шестеркой" мировых держав на счет ядерного соглашения.

Об этом 8 мая сообщил глава Совета национальной безопасности и советник по национальной безопасности Меир Бен Шабат.

Напомним, что документы оказались в распоряжении Еврейского государства в результате операции Моссада, который завладел полутонной печатных документов и около 200 дисками, касающимися иранской военно-ядерной программы.

"Существует большой интерес к тому, чтобы не было подобного феномена в других странах. Мы не ищем эскалации, но готовимся к любому сценарию. Мы сообщаем мировой общественности правду, но это не повод для паники. Иран пытается изменить статус-кво, согласно которому он не должен разворачивать свою армию в Сирию, они открыто заявляют о своих целях. Это не "Исламское государство", - сказал по этому поводу Биньямин Нетаниягу, вылетая из Кипра в Израиль.
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