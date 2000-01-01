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Эрдоган предупредил Запад не трогать Коран 08.05 20:10   MIGnews.com

Эрдоган предупредил Запад не трогать Коран

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает невежественным манифест французских деятелей и интеллектуалов, в котором сказано, что отдельные отрывки Корана мотивируют на ненависть и насилие, поэтому их должны удалить.

Эрдоган во время встречи парламентской группы его партии "Справедливости и развития" заявил, что Запад продолжает за атаки на их священную книгу: "…Мы не будем нападать на ваши священные книги, но мы вас уничтожим".

Его заявление – это ответ 300 французским интеллектуалам и политикам, в частности, экс-президенту Николя Саркози и экс-премьеру Мануэлю Вальсу, которые заверили подписями манифест, опубликованный 21 апреля в издании Le Parisien, пишет Hurriyet Daily News.

Турецкий гарант обвинил западные страны в том, что они "исламофобские, туркофобские, ксенофобские и расистские": "Да кто вы такие, чтобы нападать на нашу священную книгу? Интересно, они когда-то читали Библию или Тору? Если да, то они, вероятно, должны также требовать запрета Библии".
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