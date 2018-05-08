Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В РФ избран `новый старый` премьер-министр 08.05 20:25   MIGnews.com

В РФ избран "новый старый" премьер-министр

Во вторник, 8 мая, ГД РФ поддержала назначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра страны, решение было принято большинством голосов - 374 депутата проголосовали ЗА, ПРОТИВ - 56, воздержавшихся не было.

Были учтены успешные шаги правительства в преодолении экономкризиса в государстве, более того, кандидатуру Медведева предложил российский лидер. Сам Владимир Путин присутствовал во время голосования. Он отметил работу Кабмина в последние годы, когда РФ столкнулась с новыми вызовами.

По словам Путина, масштабная комплексная работа строилась профессионально и честно. Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед, решения тех задач, о которых говорил он и в Федеральном послании и во время вступления в должность президента, пишет РИА.

Обращаясь к представителям фракций, российский гарант отметил, что за последний год, а может полтора, правительство Медведева трудились над той программой, что была озвучена им вчера, то есть, команда и занималась реализацией этих шагов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:46
Макрон: будем вместе работать над новой ядерной сделкой
21:34
Нетаниягу: Трамп принял смелое и правильное решение
21:10
В Будапеште митинговали против Орбана
21:07
ЦАХАЛ приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах
21:05
Brexit хотят отодвинуть на неопределенный срок
20:41
Муфтий Туниса "случайно" был добр к журналисту из Израиля
20:17
"Сирия станет для иранцев их личным Вьетнамом"
20:13
Актриса Линда Картер пришла на бал в еврейской короне
20:10
Эрдоган предупредил Запад не трогать Коран
19:11
ОЗХО ответила РФ по делу отравления в Солсбери
19:00
В Германии арестовали 89-летнюю "бабушку-Холокост"
18:49
Кнессет чествует ветеранов
18:37
Израиль проинформировал об иранском атоме 22 страны
18:19
Командование Дувдеван наказали за убийство солдата на базе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus