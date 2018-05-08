Во вторник, 8 мая, ГД РФ поддержала назначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра страны, решение было принято большинством голосов - 374 депутата проголосовали ЗА, ПРОТИВ - 56, воздержавшихся не было.
Были учтены успешные шаги правительства в преодолении экономкризиса в государстве, более того, кандидатуру Медведева предложил российский лидер. Сам Владимир Путин присутствовал во время голосования. Он отметил работу Кабмина в последние годы, когда РФ столкнулась с новыми вызовами.
По словам Путина, масштабная комплексная работа строилась профессионально и честно. Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед, решения тех задач, о которых говорил он и в Федеральном послании и во время вступления в должность президента, пишет РИА.
Обращаясь к представителям фракций, российский гарант отметил, что за последний год, а может полтора, правительство Медведева трудились над той программой, что была озвучена им вчера, то есть, команда и занималась реализацией этих шагов.