08.05 17:29 MIGnews.com

Яир Лапид поздравляет с Днем Победы

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Стоя у входа в Бундестаг, который в прошлом был местом заседания нацистского руководства - Рейхстага - лидер "Еш Атид" Яир Лапид напомнил, что именно в Берлин пришли солдаты Красной Армии, в рядах которой были сотни тысяч воинов - евреев, которые воевали во имя свободы и спасли мир от нацистов."Дорогие ветераны! Ваша победа над фашизмом - спасла мир. Благодаря вашей отваге и героизму стало возможным создание еврейского государства. Теперь у нас есть страна, которой мы можем гордиться и в которой можем жить свободно. Я преклоняюсь перед вашим мужеством и от всего сердца поздравляю с Днем Победы."Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид"