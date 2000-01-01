ОЗХО ответила РФ по делу отравления в Солсбери

Российская сторона получила ответы от Организации по запрещению химоружия по инциденту в британском городе Солсбери, проинформировал российский постпред при организации Александр Шульгин.
Организация оказывала техсодействие британской стороне и выпустила доклад и у РФ и были вопросы.
Были допущения, что эксперты искали исключительно то вещество, которое указали британцы; было неизвестно, откуда взялся химикат BZ, и почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу, пишет Царь+Град.
Россия задала вопросы и получила технический ответ, по словам Шульгина его нужно будет изучить на экспертном уровне, и дальше уже определяться. Более того, сейчас ОЗХО не играет никакой роли в расследовании инцидента в Солсбери.
Как известно, ОЗХО 12 апреля обнародовала доклад по результатам расследования инцидента. Он был полностью доступен государствам - участникам организации, а общественности был предоставлен краткий отчет на 1,5 страницы. Доклад подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления семейства Скрипалей, но не указывает его название и происхождение.