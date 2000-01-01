08.05 17:12 MIGnews.com

Иран: Мы с самого начала знали о провале ядерной сделки

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Верховный лидер Ирана аятоллы Али Хаменеи предсказывал провал ядерного соглашения, которое Тегеран в 2015 году подписал с "шестеркой" мировых государств.Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на известного священнослужителя Казема Седиги, одного из клериков, назначенных Хаменеи для проведения пятничных намазов в главной мечети Тегерана."Мы с самого начала знали о хрупкости Совместного всеобъемлющего плана действий и что он непременно развалится. Теперь мы видим, что Верховный лидер правильно это предсказал", - заявил Седиги во вторник, 8 мая.Напомним, что по слухам, сегодня американский президент Дональд Трамп собирается объявить свое решение по иранскому ядерному соглашению, и, вероятнее всего, он объявит о выходе США из сделки.