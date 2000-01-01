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`Иран располагает в Сирии оружием для уничтожения Израиля` | Фото: Коби Гидеон, GPO08.05 16:16   MIGnews.com

"Иран располагает в Сирии оружием для уничтожения Израиля"

Иран стремится расположить в Сирии "опасное оружие", чтобы использовать его с конкретной целью – уничтожения Государства Израиль, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом и президентом Кипра Никосом Анастасиадесом на трехстороннем саммите в Никосии.

Обращаясь к последнему, он сказал: "Господин президент, минуту назад мы сказали, что невозможно себе представить, чтобы кто-либо оспаривал право Государства Израиль на существование. Но есть сила, которая фактически именно этим и занимается – режим Тегерана. Он в открытую ежедневно призывает к нашему уничтожению, призывая стереть Израиль с лица земли и практикуя безоговорочную агрессию против нас и всех остальных стран региона. У него есть сеть террора, распространяемая по всему миру. В настоящее время он пытается расположить в Сирии очень опасное оружие для использования против Израиля с конкретной целью – нашего уничтожения".

Нетаниягу также предупредил своих собеседников о том, что амбиции Ирана выходят за пределы Израиля.

"Предотвращение иранской агрессии входит в интересы всех нас. Если он выйдет к Средиземному морю, то создаст здесь военно-морские базы для своих судов и подводных лодок. Это значительная угроза всем нам. Я думаю, что все признают злонамеренность Ирана, а также что все признают право Израиля на самооборону", - добавил израильский премьер.
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