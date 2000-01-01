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Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь 08.05 16:10   MIGnews.com

Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь

7−8 мая генсек Компартии Китая, глава КНР Си Цзиньпин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, председателем Трудовой партии в китайском городе Далянь.

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также общались по другим важным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Китай - единственный крупный союзник Северной Кореи, хотя в последние месяцы торговля между ними резко снизилась, ведь Пекин применяет экономические санкции ООН в ответ на испытания ядерной бомбы и баллистических ракет Севера, пишет CBSnews.

Сообщается, что во встречи также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. В честь лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.

Встреча Си и Кима произошла на фоне подготовки северокорейского лидера к историческому саммиту с американским лидером Дональдом Трампом.

После того, как был объявлен визит Кима в Китай, Трамп написал в Twitter, что после телефонного разговора со своим "хорошим другом" Си во вторник - отношения и доверие выстраиваются.

Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь
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