Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь

7−8 мая генсек Компартии Китая, глава КНР Си Цзиньпин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, председателем Трудовой партии в китайском городе Далянь.
Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также общались по другим важным вопросам, которые представляют взаимный интерес.
Китай - единственный крупный союзник Северной Кореи, хотя в последние месяцы торговля между ними резко снизилась, ведь Пекин применяет экономические санкции ООН в ответ на испытания ядерной бомбы и баллистических ракет Севера, пишет CBSnews.
Сообщается, что во встречи также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. В честь лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.
Встреча Си и Кима произошла на фоне подготовки северокорейского лидера к историческому саммиту с американским лидером Дональдом Трампом.
После того, как был объявлен визит Кима в Китай, Трамп написал в Twitter, что после телефонного разговора со своим "хорошим другом" Си во вторник - отношения и доверие выстраиваются.