08.05 15:34 MIGnews.com
Волкер выступает за дополнение санкций против РФ
Во вторник, 8 мая, специальный посланник американского Госдепа по Украине Курт Волкер сообщил о потребности усиления санкций против Российской Федерации.
Он считает, что ограничительные меры - это довольно важный инструмент, но, к нему нужны дополнения, ведь, если они статичны – с ними свыкнутся, а если уверены в их снятии - их просто переждут.
По его словам, безумно важно постепенно наращивать давление на Россию и делать это во взаимодействии со всеми союзниками, пишет РИА
.
Чиновник, выступая на конференции в Вашингтоне признал, что санкции не сильно повлияли на политику российской стороны.
Волкер уверен, что РФ трудится над разъединением европейских стран ЕС и восстановлением деловых отношений с отдельными странами ЕС.
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