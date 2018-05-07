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Волкер выступает за дополнение санкций против РФ 08.05 15:34   MIGnews.com

Волкер выступает за дополнение санкций против РФ

Во вторник, 8 мая, специальный посланник американского Госдепа по Украине Курт Волкер сообщил о потребности усиления санкций против Российской Федерации.

Он считает, что ограничительные меры - это довольно важный инструмент, но, к нему нужны дополнения, ведь, если они статичны – с ними свыкнутся, а если уверены в их снятии - их просто переждут.

По его словам, безумно важно постепенно наращивать давление на Россию и делать это во взаимодействии со всеми союзниками, пишет РИА.

Чиновник, выступая на конференции в Вашингтоне признал, что санкции не сильно повлияли на политику российской стороны.

Волкер уверен, что РФ трудится над разъединением европейских стран ЕС и восстановлением деловых отношений с отдельными странами ЕС.
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