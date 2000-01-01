08.05 15:17 MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу с супругой Сарой встретили в своей резиденции в Никосии президент Кипра Никос Анастасиадис и его супруга Андри Анастасиади.Вначале премьер-министр Нетаниягу провел двусторонние встречи за закрытыми дверями с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а затем трехстороннюю встречу в узком составе.В эти минуты проходит встреча в расширенном составе при участии министров и членов делегаций трех стран, на которой обсуждается вопрос о строительстве газопровода, региональные вопросы и различные вопросы межгосударственного сотрудничества.После расширенного совещания будут подписаны следующие соглашения:- Соглашение с Кипром о сотрудничестве в области внутренней безопасности. Соглашение позволит соответствующим органам обеих стран координировать действия в борьбе с преступностью.- Соглашение с Кипром о совместном кинопроизводстве. Это соглашение поможет израильской киноиндустрии. Совместные израильско-кипрские проекты будут иметь право на финансовую поддержку от правительства Израиля.- Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению загрязнения моря. Его цель – практическая помощь в борьбе с нефтяными загрязнениями моря и повышение скорости и эффективности реагирования.- Трехсторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области связи. Его цель – продвижение проекта по прокладке оптоволоконного кабеля.- Соглашение с Грецией (в соответствии с рамочным соглашением от 2017 года) о снижении стоимости роуминга и тарифов на роуминг. Целью является снижение роуминговых тарифов и стоимости соединения.- Лидеры трех стран подпишут совместную декларацию.