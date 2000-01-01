Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра | Фото:08.05 15:17   MIGnews.com

Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу с супругой Сарой встретили в своей резиденции в Никосии президент Кипра Никос Анастасиадис и его супруга Андри Анастасиади.

Вначале премьер-министр Нетаниягу провел двусторонние встречи за закрытыми дверями с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, а затем трехстороннюю встречу в узком составе.
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра | Фото:
В эти минуты проходит встреча в расширенном составе при участии министров и членов делегаций трех стран, на которой обсуждается вопрос о строительстве газопровода, региональные вопросы и различные вопросы межгосударственного сотрудничества.
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра | Фото:

После расширенного совещания будут подписаны следующие соглашения:

- Соглашение с Кипром о сотрудничестве в области внутренней безопасности. Соглашение позволит соответствующим органам обеих стран координировать действия в борьбе с преступностью.

- Соглашение с Кипром о совместном кинопроизводстве. Это соглашение поможет израильской киноиндустрии. Совместные израильско-кипрские проекты будут иметь право на финансовую поддержку от правительства Израиля.

- Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению загрязнения моря. Его цель – практическая помощь в борьбе с нефтяными загрязнениями моря и повышение скорости и эффективности реагирования.

- Трехсторонний меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области связи. Его цель – продвижение проекта по прокладке оптоволоконного кабеля.
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра | Фото:

- Соглашение с Грецией (в соответствии с рамочным соглашением от 2017 года) о снижении стоимости роуминга и тарифов на роуминг. Целью является снижение роуминговых тарифов и стоимости соединения.
Нетаниягу провел встречу с президентом Кипра | Фото:

- Лидеры трех стран подпишут совместную декларацию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:40
Анджелина Джоли с детьми посетила Центр Симона Визенталя
16:16
"Иран располагает в Сирии оружием для уничтожения Израиля"
16:15
Израиль: средняя зарплата выросла на 10%
16:10
Си Цзиньпин принял Ким Чен Ына в городе Далянь
15:44
Принц Чарльз посетит церемонию 70-летия Израиля
15:34
Волкер выступает за дополнение санкций против РФ
15:08
Продолжение шоссе №6: путь в Эйлат сократится на 15 минут
14:25
Разрыв ядерной сделки: Москва будет анализировать
14:08
Найдена 70-летняя копия Декларации независимости Израиля
13:57
Задержан мэр Нацерета
13:31
"После ядерного удара России по США погибнет 70 миллионов"
13:27
Трамп все же не приедет на открытие посольства
13:02
"Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства"
12:51
Лапид: разрыв Трампом ядерной сделки - плохая идея
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus