"Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства"
Депутат Кнессета Аида Тума-Сулейман (Объединенный Арабский Список) прокомментировала освобождение из тюрьмы Эльора Азарии.
Депутат заявила: “Правительство, обнимающее отвратительного убийцу готовит почву и дает зеленый свет следующему убийству”.
Тума-Сулейман также сказала: “Радость и празднования правого правительства только еще раз доказывают, что Эльор Азария -солдат, солдат насильственной идеологии, представители которой продолжают заниматься подстрекательством направо и налево против палестинской и арабской публики”.