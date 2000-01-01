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`Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства` 08.05 13:02   MIGnews.com

"Освобождение Азарии готовит почву для нового убийства"

Депутат Кнессета Аида Тума-Сулейман (Объединенный Арабский Список) прокомментировала освобождение из тюрьмы Эльора Азарии.

Депутат заявила: “Правительство, обнимающее отвратительного убийцу готовит почву и дает зеленый свет следующему убийству”.

Тума-Сулейман также сказала: “Радость и празднования правого правительства только еще раз доказывают, что Эльор Азария -солдат, солдат насильственной идеологии, представители которой продолжают заниматься подстрекательством направо и налево против палестинской и арабской публики”.
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