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Трамп все же не приедет на открытие посольства | Фото:08.05 13:27   MIGnews.com

Трамп все же не приедет на открытие посольства

После продолжительного распространения противоречивых слухов по поводу того, посетит ли Дональд Трамп инициированное им же открытие посольства США в Иерусалиме, за неделю до церемонии стало известно, что в ближайшее время американский лидер не собирается посещать Израиль.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По данным издания, церемонию, запланированную на следующий понедельник, точно посетит заместитель государственного секретаря США Джон Джей Салливан.

Также в Вашингтоне сообщили, что на открытии дипмиссии Соединенных Штатов будут присутствовать дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, американский посол в Израиле Дэвид Фридман, специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт, сенаторы и конгрессмены.

Согласно информации издания, делегацию возглавит министр финансов США Стив Мнучин.

Отметим, что открытие посольства назначено на 14 мая - в день 70-й годовщины провозглашения независимости еврейского государство.

Глава Белого дома несколько раз заявлял, что рассматривает возможность участия в церемонии, однако не вносил поездку в Иерусалим в свои планы.

Например, во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 27 апреля американский лидер подчеркнул, что "не исключает возможности личного присутствия на открытии посольства США в Иерусалиме.

Напомним, в понедельник рабочие приступили к установке дорожных указателей на улицах, ведущих к зданию американского диппредставительства в столичном квартале Армон ха-Нацив.

Факт установки в Иерусалиме новых информационных табличок мэр столицы Нир Баркат прокомментировал, написав в Twitter, что "это не мечта, а реальность".
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