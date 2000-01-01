Трамп все же не приедет на открытие посольства

После продолжительного распространения противоречивых слухов по поводу того, посетит ли Дональд Трамп инициированное им же открытие посольства США в Иерусалиме, за неделю до церемонии стало известно, что в ближайшее время американский лидер не собирается посещать Израиль.
По данным издания, церемонию, запланированную на следующий понедельник, точно посетит заместитель государственного секретаря США Джон Джей Салливан.
Также в Вашингтоне сообщили, что на открытии дипмиссии Соединенных Штатов будут присутствовать дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, американский посол в Израиле Дэвид Фридман, специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт, сенаторы и конгрессмены.
Согласно информации издания, делегацию возглавит министр финансов США Стив Мнучин.
Отметим, что открытие посольства назначено на 14 мая - в день 70-й годовщины провозглашения независимости еврейского государство.
Глава Белого дома несколько раз заявлял, что рассматривает возможность участия в церемонии, однако не вносил поездку в Иерусалим в свои планы.
Например, во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 27 апреля американский лидер подчеркнул, что "не исключает возможности личного присутствия на открытии посольства США в Иерусалиме.
Напомним, в понедельник рабочие приступили к установке дорожных указателей на улицах, ведущих к зданию американского диппредставительства в столичном квартале Армон ха-Нацив.
Факт установки в Иерусалиме новых информационных табличок мэр столицы Нир Баркат прокомментировал, написав в Twitter, что "это не мечта, а реальность".