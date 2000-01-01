08.05 12:02 MIGnews.com

Встреча Азарии: массовые празднования в Рамле

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Эльор Аазария, солдат признанный виновным в убийстве нейтрализованного террориста в Хевроне 26 месяцев назад утром 8 мая был освобожден из тюрьмы №4.Азария вернулся домой, в Рамле, где ему подготовили праздничную встречу. Отец солдата, Чарли Азария, сказал в эфире радио Галей ЦАХАЛ, что Азарию встречает не просто “весь Рамле”, но к его дому приезжают люди со всего Израиля.Шарли Азария сказал: “Сегодня - счастливый день, после 26 месяцев, которых я не пожелаю и моим врагам, мы прошли через этот трудный период. Мы все обнимаем Эльора”. Мать Азарии сказала: "Мой свет вернулся домой".