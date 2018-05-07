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Фото из Facebook: Alejandro Castillo 08.05 10:43   MIGnews.com

Генсек ООН встретился с новым кубинским лидером

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершил официальный визит в в Гавану и встретился с главой Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Как сообщает Cuba Debate, политики говорили о международном мире и безопасности, обсуждали план развития до 2030 года и изменения в климате.

Диас-Канель сообщил дипломату о приверженности Кубы правам и резолюциям ООН. Генсек, в свою очередь, осмотрел почетный государственный караул и высоко оценил внешнюю политику Кубы.

Сообщается также, что Гутерреш будет присутствовать на инаугурации нового кубинского лидера 11 мая во Дворце конвенций.
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