08.05 10:43 MIGnews.com
Генсек ООН встретился с новым кубинским лидером
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершил официальный визит в в Гавану и встретился с главой Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.
Как сообщает Cuba Debate
, политики говорили о международном мире и безопасности, обсуждали план развития до 2030 года и изменения в климате.
Диас-Канель сообщил дипломату о приверженности Кубы правам и резолюциям ООН. Генсек, в свою очередь, осмотрел почетный государственный караул и высоко оценил внешнюю политику Кубы.
Сообщается также, что Гутерреш будет присутствовать на инаугурации нового кубинского лидера 11 мая во Дворце конвенций.
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