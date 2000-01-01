08.05 10:54 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы и дальше будем защищать государство Израиль

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Премьер-министра Нетаниягу:"К сожалению, мы познали горечь потерь в войнах Израиля, память о них навеки с нами. Мы протягиваем руку поддержки семьям погибших, обнимаем раненых и обещаем вернуть пропавших без вести.К сожалению, время от времени мы должны платить цену как на фронте, так и в тылу. Создание государства не остановило желание атаковать нас. Но оно дало нам способность сопротивляться врагам. Тот, кто навредит нам, пострадает сам. Пусть враги, которые угрожают нам уничтожением, знают, что натолкнутся на железную стену. Они не смогут победить нас, а себя подвергнут большой опасности.В отличие от наших врагов, мы ведем борьбу, сохраняя чистоту оружия, постоянно стремясь не навредить гражданским лицам. Нет более моральной армии, чем Армия обороны Израиля. Наш стальной кулак сжат и занесен, но самое главное - он управляется духом, духом бесстрашия военнослужащих ЦАХАЛа, всех подразделений, всех должностей.Мы и дальше будем защищать государство Израиль, наше драгоценное наследство. Армия Иуды Маккавея героически и искусно сражалась здесь, в пятистах метрах отсюда, в деревне Эммаус. Ничто не останавливало Маккавеев на пути к победе.Это и ваша задача. Победа в бою, победа в военной операции, победа над нашими врагами, если того потребуют обстоятельства.Я уверен в вас, в начальнике Генштаба, командирах, солдатах. Весь народ уверен в вас, гордится вами, и от имени всего народа я отдаю вам честь".