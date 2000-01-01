08.05 08:31 MIGnews.com

Зигмар Габриэль: Через 5 лет проект ЕС пойдет псу под хвост

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Множество политических и государственных деятелей Запада присоединились к хору поздравлений Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции.Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона в твиттере с “большой победой” и сообщил, что рассчитывает на плодотворную совместную работу с новым французским лидером.Наиболее оригинальную форму поздравления выбрал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он сообщил: “Если он провалится, через пять лет президентом станет Ле Пен и европейский проект полетит ко всем чертям”.