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08.05 08:31   MIGnews.com

Зигмар Габриэль: Через 5 лет проект ЕС пойдет псу под хвост

Множество политических и государственных деятелей Запада присоединились к хору поздравлений Эммануэлю Макрону в связи с избранием на пост президента Франции.

Президент США Дональд Трамп поздравил Макрона в твиттере с “большой победой” и сообщил, что рассчитывает на плодотворную совместную работу с новым французским лидером.

Наиболее оригинальную форму поздравления выбрал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он сообщил: “Если он провалится, через пять лет президентом станет Ле Пен и европейский проект полетит ко всем чертям”.
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