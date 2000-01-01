08.05 07:48 MIGnews.com

Реакция на победу Макрона в Израиле: антисемитизм проиграл

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Израильское правительство приветствовало избрание экс-министра экономики Франции Эмманюэля Макрона самым молодым главой Республики за 200 лет, то есть со времен Наполеона."Я с нетерпением жду начала совместной работы с избранным президентом Макроном, чтобы противостоять общим вызовам и использовать общие возможности, которые стоят перед нашими двумя демократиями.Одна из величайших угроз, с которыми сегодня сталкивается мир – это радикальный исламский террор, который уже ударил по Парижу, Иерусалиму и многим другим городам во всем мире. Франция и Израиль являются давними союзниками, и я уверен, что мы продолжим углублять наши отношения", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Поздравила его и замминистра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд"), которая сразу после оглашения результатов отправила письмо на английском языке, в котором выразила надежду на "продолжение тесных отношений Израиля с Францией".Выразили облегчение и в левом лагере. Результаты народного волеизъявления во Франции Шелли Яхимович ("Авода") назвала "победой французской демократии и поражением антисемитизма"."В мире, в котором растет проявления экстремизма и расизма, выбор Макрона усилит умеренность и здравомыслие, а также укрепит Европейский союз. Его ошеломляющая победа хороша для Франции, для Европы, для всего мира и для отношений между Израилем и Францией", - заявила она.Но могло обойтись и без разочарований. Так, например, результаты выборов огорчили "ликудника" Орена Хазана, который в открытую выражал поддержку Марин Ле Пен. Он выразил обеспокоенность в отношении того, что победа Макрона значит для борьбы с терроризмом и исламским экстремизмом."Я надеюсь, что новый президент Макрон будет знать, как уверенно бороться c радикальным исламом и растущим глобальным терроризмом", - сказал Хазен.