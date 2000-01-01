Макрон: победила Франция

39-летний Эммануэль Макрон, бывший министр экономики в правительстве Франсуа Олланда стал самым молодым президентом в истории Франции.
Минувшей ночью Макрон встретился с толпами ликующих поклонников в Лувре. Европейский гимн "Ода радости" играл в момент, когда он поднимался на сцену.
Макрон сказал: "Франция победила! Все говорили, что это невозможно. Но они не знают Францию!"
Макрон пообещал: "Я сделаю все, что возможно, чтобы через пять лет не было причин голосовать за экстремистов".
Ранее Макрон заявил: "Я знаю, что раскол нашей нации привел некоторых к голосованию за экстремистов. Я уважаю этот выбор. Я понимаю гнев, озабоченность и сомнения , которые выразили многие из вас. Это моя ответственность - услышать вас".
Основатель и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, набрав 65,82% голосов. Об этом говорят окончательные итоги МВД республики.
Его соперница из "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала только 34,18% голосов.