08.05 07:30 MIGnews.com

Макрон: победила Франция

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39-летний Эммануэль Макрон, бывший министр экономики в правительстве Франсуа Олланда стал самым молодым президентом в истории Франции.Минувшей ночью Макрон встретился с толпами ликующих поклонников в Лувре. Европейский гимн "Ода радости" играл в момент, когда он поднимался на сцену.Макрон сказал: "Франция победила! Все говорили, что это невозможно. Но они не знают Францию!"Макрон пообещал: "Я сделаю все, что возможно, чтобы через пять лет не было причин голосовать за экстремистов".Ранее Макрон заявил: "Я знаю, что раскол нашей нации привел некоторых к голосованию за экстремистов. Я уважаю этот выбор. Я понимаю гнев, озабоченность и сомнения , которые выразили многие из вас. Это моя ответственность - услышать вас".Основатель и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, набрав 65,82% голосов. Об этом говорят окончательные итоги МВД республики.Его соперница из "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала только 34,18% голосов.