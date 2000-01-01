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flickr 08.05 07:38   MIGnews.com

РФ внесла в Совбез резолюцию о зонах деэскалации в Сирии

Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия внесла в Совет Безопасности проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, передает Интерфакс.

По словам источника в штаб-квартире ООН, голосование по проекту может пройти уже на этой неделе.

Напомним, что самая большая зона деэскалации находится на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Зоны также образованы в провинции Хомс, Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Вдоль границ зон планируется создание полос безопасности, включающих контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, которыми будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).
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