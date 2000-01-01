08.05 07:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ строит заграждения на границе с Ливаном

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Министерство обороны построит заградительный забор на границе с Ливаном - подобно системе заградительных сооружений на границе с Египтом и на Голанских высотах.Забор, высотой шесть метров, будет построен на двух критических важных участках границы - в районе Рош Ха Никра и Метулы. Стоимость проекта оценивается в сто миллионов шекелей.Заградительные сооружения будут состоять из железобетонной стены, колючей проволоки, башен наблюдения и современных сенсоров, способных распознать попытки инфильтрации.На прошлой неделе ливанский гражданин проник на территорию Израиля незамеченным его задержали лишь на автобусной станции в Кирьят-Шмоне. ЦАХАЛ заявил, что “из инцидента были извлечены оперативные уроки”.