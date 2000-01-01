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Благодаря Brexit Тереза Мэй снизит поток беженцев втрое | Фото: U.S. Department of State/Flickr09.05 01:31   MIGnews.com

Благодаря Brexit Тереза Мэй снизит поток беженцев втрое

Премьер-министр Британии Тереза Мэй обещает снизить уровень ежегодной иммиграции в Великобританию с 273 тысяч до 100 тысяч человек, передает DW.

Тереза Мэй пообещала выполнить план Консервативной партии о сокращении ежегодной иммиграции почти втрое. Ожидается, что этот план будет объявлен в предвыборной программе партии на следующей неделе.

Отмечается, что такому сокращению будет способствовать выход Великобритании из Евросоюза.

По словам Мэй, иммиграция предопределяет значительное давление на людей невысокого достатка и социальные службы.
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