09.05 01:31 MIGnews.com

Благодаря Brexit Тереза Мэй снизит поток беженцев втрое

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй обещает снизить уровень ежегодной иммиграции в Великобританию с 273 тысяч до 100 тысяч человек, передает DW.Тереза Мэй пообещала выполнить план Консервативной партии о сокращении ежегодной иммиграции почти втрое. Ожидается, что этот план будет объявлен в предвыборной программе партии на следующей неделе.Отмечается, что такому сокращению будет способствовать выход Великобритании из Евросоюза.По словам Мэй, иммиграция предопределяет значительное давление на людей невысокого достатка и социальные службы.