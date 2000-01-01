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YouTube 08.05 20:27   MIGnews.com

Макрон покинул пост главы движения “Вперед”

Генеральный секретарь французского движения “Вперед“ Ришар Ферран сообщил представителям СМИ, что победитель президентских выборов Эммануэль Макрон еще в полдень 8 мая покинул пост лидера организации.

По словам Феррана, новым и.о. руководителя назначили 68-летнюю Катерин Барбарус, сообщает РИА Новости. Отмечается, что она была членом движения с его основания.

Помимо этого, Ферран анонсировал изменение названия движения на “Вперед, республика“.

Эммануэль Макрон создал движение “Вперед“ год назад, объявив его “ни правым, ни левым“. В июне этого года организация будет принимать участие в парламентских выборах в стране.
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