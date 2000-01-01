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flickr 08.05 21:23   MIGnews.com

Визит принца Чарльза в Израиль отменили из-за арабских стран

Первый возможный официальный визит члена британской королевской семьи в Израиль был отменен министерством иностранных дел из-за опасений, что визит может навредить отношениям Великобритании с арабскими государствами, как сообщает The Sun.

"Принц Чарльз собирался отправиться в Израиль, чтобы почтить тысячи британских погибших во время столетней годовщины Палестинской кампании Первой мировой войны и исторической декларации Бальфура", - сообщает The Sun. Но поездка, о которой никогда официально не сообщалось ни одной из сторон, не произойдет "и впредь, чтобы не расстраивать арабские страны в регионе, которые регулярно наносят визиты в Объединенное Королевство".

Полковник (в отставке) Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане и сторонник Израиля, подверг критике очевидную отмену исторического визита, заявив The Sun, что это было равносильно "потворству" арабским режимам и "оскорблением погибших британских военных".

Британский наследник престола посетил Израиль в сентябре прошлого года на похороны бывшего президента Шимона Переса, но это не было объявлено официальным визитом. Он воспользовался случаем, чтобы посетить могилу своей бабушки-принцессы Алисы Баттенбергской, которая похоронена на Елеонской горе в Иерусалиме.
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