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flickr 08.05 20:49   MIGnews.com

Ангела Меркель поздравила Макрона с "эффектной" победой

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона с его "эффектным" успехом на выборах, пообещав помочь Франции решить проблему безработицы и сотрудничать с ним в целях содействия стабильности в Европе.

"Эммануэль Макрон питает надежды миллионов французов и многих людей в Германии и всей Европе", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 8 мая.

"Он провел мужественную про-европейскую кампанию, выступает за открытость миру и решительно настроен на социальную рыночную экономику", - отметила Меркель.

Франко-германское сотрудничество было "краеугольным камнем" внешней политики Германии, добавила канцлер ФРГ, однако отметив, что Германии не нужно менять свой экономический курс в ответ на победу Макрона на выборах.
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