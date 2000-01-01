08.05 18:41 MIGnews.com

Госдеп назвал темы переговоров Тиллерсона и Лаврова

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с 9 по 11 мая посетит США. Он встретится с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также примет участие в заседании Арктического совета.Как сообщается на сайте МИД, 10 мая в Вашингтоне Лавров проведет переговоры с Тиллерсоном. Дипломаты обсудят “ключевые международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений”, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии.“Стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полного выполнения Минских соглашений”, — уточнили в Госдепе.Кроме того, Тиллерсон планирует обсудить деэскалацию насилия в Сирии и доставку гуманитарной помощи, а также “подготовить почву для политического соглашения по конфликту”.После этого Лавров отправится в Фэрбенкс на Аляске, где примет участие в министерском заседании Арктического совета.Сегодня в Нью-Йорке проводят переговоры замглавы российского МИД Сергей Рябков и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Томас Шеннон.