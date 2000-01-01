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flickr/Prime Minister of Israel 08.05 19:07   MIGnews.com

Президент Германии: "Отношения с Израилем - уникальны"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил хорошие отношения между Израилем и Германией во время выступления для студентов и сотрудников Еврейского университета в Иерусалиме в воскресенье, 7 мая.

Штайнмайер также встретился в воскресенье, 7 мая, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме в рамках своего официального четырехдневного визита в Израиль и Палестинскую автономию.

Оба лидера высоко оценили прочные отношения между двумя государствами после дипломатического инцидента в прошлом месяце между Нетаниягу и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в связи с встречей немецкого министра с неправительственной организацией "Breaking the Silence", критикующей поведение ЦАХАЛа на территории Иудеи и Самарии. Штайнмайер решил посетить Израиль, как и планировалось, несмотря на инцидент.

Президент Штайнмайер заявил, что некоторые люди советовали ему отменить или отложить визит, но он решил иначе: "Не потому, что я согласился с отменой премьер-министром встречи с министром иностранных дел Германии, а потому, что я считаю, что я был бы неправ, если бы я позволил отношениям между двумя народами глубже зайти в тупик, что навредило бы обеим сторонам".

"Отношения между Германией и Израилем всегда останутся уникальными. Особенно в такие времена мы призваны защищать это драгоценное наследие", - сказал Штайнмайер.

После встречи со Штайнмайером, Нетаниягу заявил, что Израиль имеет "уникальное партнерство" с Германией.

Ранее в воскресенье Штайнмайер посетил Мемориал Холокоста "Яд Ваше" и встретился с президентом Реувеном Ривлином.
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