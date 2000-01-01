08.05 21:52 MIGnews.com

СМИ: Турция захотела отгородиться стеной от Ирана

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Турция собирается построить стену на границе с Ираном, чтобы защититься от атак курдских боевиков, сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецкие власти. По словам источника издания, у запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) есть много лагерей в Иране, расположенных вдоль границы с Турцией. В них живут от 800 до 1000 курдских боевиков, которые “пересекают границу, совершают атаки на территории Турции и бегут обратно”.Чтобы воспрепятствовать этому Анкара планирует возвести 70-километровую стену на границах провинций Агры и Ыгдыр с Ираном. На остальной части границы турецкие власти собираются построить сторожевые башни, выставить металлическое заграждение и установить прожекторы.Граница между Турцией и Ираном тянется с севера на юг более чем на 500 километров. С территорией Ирана граничат турецкие провинции Хаккяри, Ван, Агры, Ыгдыр, в которых живет много этнических курдов.К апрелю Турция возвела 556 километров бетонной стены на границе с Сирией. Всего Анкара планирует построить здесь 825 километров заграждения к середине года.