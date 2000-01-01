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flickr 08.05 18:20   MIGnews.com

Макрон не намерен "наказывать" Великобританию за Brexit

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон будет жестко вести переговоры об условиях выхода Великобритании из Европейского Союза, но не будет пытаться "наказать" Великобританию, как заявил в понедельник, 8 мая, его экономический советник.

Жан Пизани-Ферри заявил, что никто не заинтересован в жестком Brexit, который полностью разорвет отношения между Великобританией и остальной частью Европейского Союза. Он отметил, что существует взаимная заинтересованность в поддержании экономических связей и безопасности.

"В то же время у нас есть разногласия по некоторым аспектам переговоров, поэтому будут жесткие переговоры", - сказал Пизани-Ферри в интервью Би-би-си, добавив, что Макрон не будет искать возмездия в отношении Британии за то, что Объединенное Королевство решило покинуть ЕС, даже когда он надеялся укрепить блок.

"Наказывать? Конечно, нет, но он считает, что сегодня Европа является частью решения проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отмечается в сообщении.
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