08.05 18:20 MIGnews.com

Макрон не намерен "наказывать" Великобританию за Brexit

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Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон будет жестко вести переговоры об условиях выхода Великобритании из Европейского Союза, но не будет пытаться "наказать" Великобританию, как заявил в понедельник, 8 мая, его экономический советник.Жан Пизани-Ферри заявил, что никто не заинтересован в жестком Brexit, который полностью разорвет отношения между Великобританией и остальной частью Европейского Союза. Он отметил, что существует взаимная заинтересованность в поддержании экономических связей и безопасности."В то же время у нас есть разногласия по некоторым аспектам переговоров, поэтому будут жесткие переговоры", - сказал Пизани-Ферри в интервью Би-би-си, добавив, что Макрон не будет искать возмездия в отношении Британии за то, что Объединенное Королевство решило покинуть ЕС, даже когда он надеялся укрепить блок."Наказывать? Конечно, нет, но он считает, что сегодня Европа является частью решения проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отмечается в сообщении.