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YouTube 09.05 07:17   MIGnews.com

В президентские выборы Сеул опасается провокаций Пхеньяна

9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента. День тишины законодательством страны не предусмотрен, поэтому сегодня кандидаты продолжают борьбу. Из-за возможности новых военных провокаций со стороны КНДР вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность. Есть опасения, что Северная Корея может осуществить новые запуски баллистических ракет или провести ядерные испытания.

Тем временем результаты последних опросов показывают, что безусловным лидером в президентской гонке стал лидер демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин – за него готовы отдать свои голоса 42,4% избирателей, передает ТАСС.

Представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё набрали по 18,6%.

Досрочные президентские выборы были назначены после отставки Пак Кын Хе, занимавшей пост с февраля 2013 года. Осенью 2016 года вокруг Пак Кын Хе разгорелся громкий политический скандал. Ей было предъявлено обвинение в коррупции и
превышении должностных полномочий. 9 декабря 2016 года указом парламента она была отстранена от должности. 10 марта 2017 года Конституционный суд подтвердил решение парламента об импичменте.
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