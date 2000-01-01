09.05 07:17 MIGnews.com

В президентские выборы Сеул опасается провокаций Пхеньяна

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9 мая в Южной Корее пройдут досрочные выборы президента. День тишины законодательством страны не предусмотрен, поэтому сегодня кандидаты продолжают борьбу. Из-за возможности новых военных провокаций со стороны КНДР вооруженные силы приведены в повышенную боеготовность. Есть опасения, что Северная Корея может осуществить новые запуски баллистических ракет или провести ядерные испытания.Тем временем результаты последних опросов показывают, что безусловным лидером в президентской гонке стал лидер демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин – за него готовы отдать свои голоса 42,4% избирателей, передает ТАСС.Представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё набрали по 18,6%.Досрочные президентские выборы были назначены после отставки Пак Кын Хе, занимавшей пост с февраля 2013 года. Осенью 2016 года вокруг Пак Кын Хе разгорелся громкий политический скандал. Ей было предъявлено обвинение в коррупции ипревышении должностных полномочий. 9 декабря 2016 года указом парламента она была отстранена от должности. 10 марта 2017 года Конституционный суд подтвердил решение парламента об импичменте.