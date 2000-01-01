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В сирийском Алеппо раздали георгиевские ленточки | Фото: Thinkstock09.05 05:30   MIGnews.com

В сирийском Алеппо раздали георгиевские ленточки

Члены русскоязычной общины Алеппо вышли накануне Дня Победы на главную площадь города и раздали своим соседям георгиевские ленточки.

Также гражданам выдали и небольшие листы бумаги, где на арабском языке говорилось о том, как правильно носить символ Победы. Организаторы акции отмечают, что им удалось выдать прохожим десятки ленточек, сирийцы с радостью разбирали их и закрепляли на груди.

Многие прохожие заметили, что смотрят Парад Победы в Москве по телевизору, когда есть возможность. Также некоторые из них провели параллели и назвали терроризм, с которым сегодня Россия сражается в Сирии, современным фашизмом.

Акция по раздаче ленточек была проведена в сирийском Алеппо впервые.
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