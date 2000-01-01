08.05 18:53 MIGnews.com

Суд в Эстонии осудил гражданина РФ за шпионаж

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В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к пятилетнему сроку заключения 30-летнего Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой России.Как сообщила во вторник пресс-служба государственной прокуратуры Эстонии, Зинченко был завербован ГРУ в 2009 году и с 2013 года вплоть до задержания он активно участвовал в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.Собранные сведения и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Санкт-Петербурге, отметили в пресс-службе.Зинченко является гражданином России, проживающий в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство.На пресс-конференции 12 апреля генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил, что человек, сотрудничавший с ГРУ, был задержан 9 января.