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Пресс-служба фракции `Eш Атид` 08.05 15:56   MIGnews.com

Лапид: "Мы поддержим лишь закон, инициированный Бегином"

Яир Лапид заявил, что партия "Еш Атид" поддержит "Основной закон о национальном характере государства", но только закон, инициированный Бени Бегином.

"Министерская комиссия по законодательству утвердила вчера к голосованию в предварительном чтении странный и проблематичный законопроект, который называется "Основной закон о национальном характере государства", - заявил Лапид.

"Партия "Еш Атид" поддерживает "Основной закон о национальном характере государства", но не тот, который был утвержден вчера на министерской комиссии. Мы поддерживаем законопроект о национальном характере государства, поданный депутатом от Ликуда Бени Бегиным. Если Ликуд подаст на рассмотрение именно инициативу Бегина, "Еш Атид" поддержит законопроект.

Если у этой коалиции серьезные намерения, если она действительно заинтересована в законодательном порядке утвердить настоящий закон о национальном характере государства, мы с радостью его поддержим.

"Основной закон о национальном характере государства" – это правильный закон. В свете того, что наша страна в следующем году будет отмечать 70 лет со дня создания государства, заявление о том, что Израиль – еврейское и демократическое государство – очень важное. Наши враги должны знать, что у еврейского народа есть полное право на эту землю. И как сказал Менахем Бегин: "Мы здесь не по праву силы, а в силу права".

Если "Основной закон о национальном характере государства" будет правильно сформулирован, он приведет к объединению и сплочению общества. И мы поддержим закон, но только закон Бени Бегина. Представьте только, как хорошо мы будем выглядеть в глазах мирового сообщества: коалиция и оппозиция, настоящий национальный консенсус, все единогласно поддерживают "Основной закон о национальном характере государства".

Но вместо этого некоторые представители коалиции в очередной раз вносят раздор в общество, создавая очередную причину для ненависти среди евреев в вопросе религии и государства. Почему они это делают? Кому от этого хорошо? Почему они считают, что разногласия в обществе помогают им в политике? На эти вопросы должна ответить коалиция", - заявил сегодня на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Лапид также поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах во Франции и подчеркнул, что это победа над теми, кто отрицает Катастрофу, победа центра над радикалами.
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