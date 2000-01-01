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ЦАХАЛ начал эвакуацию баз из центра страны 08.05 17:20   MIGnews.com

ЦАХАЛ начал эвакуацию баз из центра страны

Министерство обороны Израиля приступило к эвакуации баз Бейт-Даган и Делек Ашдод.

В результате перевода баз на юг страны будут освобождены 171 дунамов земли и построены десятки тысяч единиц нового жилья.

База Бейт Даган служила в качестве главного центра технического обслуживания ЦАХАЛа. В ходе освобождения территории базы будет снесено 26 тысяч квадратных метров построек. Государству будут переданы 88 дунамов земли - под строительство жилья и расширение шоссе 344..

Вторая база Делек Ашдод. начала оперировать в период Шестидневной Войны, и на протяжении нескольких десятилетий служила основным заправочным центром ЦАХАЛа. Площадь базы - 83 дунама. на ней будут снесены 12 тысяч квадратных метров построек.

В прошлом году ЦАХАЛ освободил около тысячи дунамов земли в центре страны - в районах с большим спросом на землю под жилье. Были эвакуированы базы Црифин, Нес-Циона, Тират. В следующем году планируется эвакуация еще нескольких баз.
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