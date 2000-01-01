08.05 15:47 MIGnews.com

Юнкер: Турция не вступит в ЕС после введения смертной казни

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Введение смертной казни на территории Турции будет обозначать безоговорочный отказ этой страны от членства в ЕС. Об этом заявил лидер Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому изданию Rheinische Post.Юнкер сообщил, что основы Евросоюза – это демократия, соблюдение прав человека и международных норм, и "в этот список смертная казнь не вписывается".По мнению главы ЕК, принятие подобного решения может свидетельствовать только об одном – что Турция больше не желает продолжать переговоры о вступлении в союз.В то же время, Юнкер выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Анкарой.О намерении ввести в государстве смертную казнь заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после референдума о внесении поправок в конституцию в середине апреля.Ранее власти Австрии и Германии, где проживает 120 тысяч и 1,6 миллиона турок соответственно, заявили, что не допустят проведения на своей территории референдума о возможности вернуть смертную казнь в Турции.