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08.05 15:18   MIGnews.com

Иордания угрожает ввести войска в Сирию

Сегодня в иорданских СМИ появились сообщения о том, что Амман "при необходимости будет защищать свои границы, углубляясь на территорию Сирии".

В ответ на это сирийский вице-премьер и министр иностранных дел Валид Муаллем заявил, что правительство Сирии не собирается вступать в конфронтацию с Хашимитским королевством, однако Дамаск будет считать Амман агрессором, если иорданская армия вторгнется на территорию республики без предварительной координации с Дамаском.

"Мы знаем о роли, которую Иордания играет с самого начала конфликта, нам известно о существовании баз по подготовке боевиков и командных пунктов на ее территории", - отметил он.

Как подчеркнул дипломат, "вопроса о вступлении в конфронтацию с соседним королевством не стоит".

"Однако, если иорданские войска вторгнуться в Сирию без координации с ее правительством, мы будем рассматривать их как враждебные силы", - предупредил вице-премьер.
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