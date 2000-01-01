08.05 15:18 MIGnews.com

Иордания угрожает ввести войска в Сирию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня в иорданских СМИ появились сообщения о том, что Амман "при необходимости будет защищать свои границы, углубляясь на территорию Сирии".В ответ на это сирийский вице-премьер и министр иностранных дел Валид Муаллем заявил, что правительство Сирии не собирается вступать в конфронтацию с Хашимитским королевством, однако Дамаск будет считать Амман агрессором, если иорданская армия вторгнется на территорию республики без предварительной координации с Дамаском."Мы знаем о роли, которую Иордания играет с самого начала конфликта, нам известно о существовании баз по подготовке боевиков и командных пунктов на ее территории", - отметил он.Как подчеркнул дипломат, "вопроса о вступлении в конфронтацию с соседним королевством не стоит"."Однако, если иорданские войска вторгнуться в Сирию без координации с ее правительством, мы будем рассматривать их как враждебные силы", - предупредил вице-премьер.