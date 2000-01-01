08.05 06:33 MIGnews.com

В Израиль летит председатель комитета начальников штабов США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль посетит самый высокопоставленный военный офицер вооруженных сил США – председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Накануне он сообщил, что 8 мая прилетит в Еврейское государство.Как пишет Ynet, он встретится со своим израильским коллегой Гади Айзенкотом и министром обороны Авигдором Либерманом. В то же время ни в ЦАХАЛе, ни в американском посольстве детали маршрута Данфорда не разглашают. Согласно американскому протоколу, такие подтверждения могут быть опубликованы только после того, как председатель находится в пути к месту назначения.Согласно Ynet, Данфорд обсудит с израильским военным руководством боевые действия в отношении отростка ISIS на Синае, обстановку в Сирии, и, в частности, химическое оружие, которым, как считается, все еще владеет президент Сирии Башар Асад, а также попытки иранцев передать "Хизбалле" свое передовое оружие.Данная поездка станет третьим визитом Данфорда в Израиль с момента занятия им его должности в октябре 2015 года, когда ушел в отставку его предшественник Мартин Демпси. В то же время это станет его четвертой встречей с Айзенкотом.Его дальнейший маршрут остается неизвестным.