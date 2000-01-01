08.05 13:15 MIGnews.com

Светлова: создать музей героизма евреев во Второй мировой!

пресс-служба "Сионистский лагерь"

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По разным причинам создание Музея героизма еврейского воина в Израиле, который увековечит память воинов-евреев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войны затягивается, несмотря на многочисленные обещания политиков и лично премьер-министра Израиля. Говорить красивые слова на праздниках – это одно, а построить Музей, оказывается, - совсем другое. Дело, быть может, и в правительстве, и в различных проблемах на местах, когда великую идею портит плохое исполнение - но не это главное.Главное то, что время идет неумолимо – и с каждым годом все меньше остается ветеранов, тех людей, подвиг которых мы хотим увековечить для грядущих поколений. Люди поколения великанов уходят от нас.Поэтому накануне празднования Дня Великой Победы, депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) выступила с инициативой создания интернет-музея героизма еврейского воина во второй мировой войне. Не ждать, пока правительство решит выделить средства на строительство полноценного здания Музея в том или ином городе, если вообще выделит, - а немедленно создать виртуальный Музей героизма еврейского воина. С этим предложением депутат Светлова обратилась к Всеизраильскому Союзу воинов и партизан-инвалидов войны с нацистами. Ветераны, во главе с председателем Всеизраильского Союза, Эфраимом Паперным, горячо поддержали инициативу депутата Светловой.Эфраим Паперный: "Такой музей создать надо обязательно. Мы сыты обещаниями, которые никто не исполняет. Мы создаем свои небольшие музеи, собственными силами. Но возможность создания полноценного виртуального музея, с богатой экспозицией, - считаем, замечательная и очень своевременная идея. Очень благодарны Ксении Светловой за ее идею и будем работать над созданием такого вот музея".Депутат Светлова: "Мы помним подвиг поколения победителей, тех, кто сломал хребет фашистскому зверю. Тех, кто остановил палачей, стремившихся уничтожить наш народ и погрузить весь мир во тьму. Мы помним. Но этого недостаточно. Необходимо увековечить память о подвиге ветеранов, необходимо изучать историю той войны и изучать. Виртуальный музей, который я предложила создать, позволит хранить в интернете боевые рассказы ветеранов, фотографии, фильмы, всевозможные интервью и голосовые файлы. Это богатейший материал, который есть в наличии, и при размещении в интернете такой виртуальный музей станет доступным для каждого. Как первый шаг, можно создать виртуальный музей на русском языке, а затем перевести на иврит, английский, итальянский, французский, японский, - и создать Международный виртуальный центр изучения истории подвига еврейского воина в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах, с научными работами, исследованиями, архивами. Кроме того отмечу, что эта инициатива ни в коем случае не отменяет моего требования, за которое давно борюсь, - ввести в обязательную программу обучения в израильских школах истории Дня Победы и Великой Отечественной войны".