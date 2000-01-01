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Партию Макрона ждет триумф на парламентских выборах | Фото: Lorie Shaull/Flickr08.05 11:44   MIGnews.com

Партию Макрона ждет триумф на парламентских выборах

После победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона может ждать еще одно приятное достижение – его движению "На марше" прогнозируют победу в первом туре парламентских выборов.

Согласно опубликованным данным опроса, проведенного компанией Harris Interactive, за его партию готовы проголосовать 26% граждан. Ненамного отстают ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен и правоцентристские "Республиканцы" экс-президента Николя Саркози – им обещают по 22%.

Движению "Неподчинившаяся Франция" предрекают 13%, а Социалистическую партию поддержат 8% избирателей, что свидетельствует о полном разочаровании французов в левых силах.

Выборы в Национальное собрание Франции, по итогам которого определится состав нового правительства, пройдут в два тура 11 и 18 июня.
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