08.05 11:17 MIGnews.com

Биби назвал CNN и New York Times фейковыми новостями

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал западные СМИ за публикацию умышленно перекрученных фактов о том, что в обновленном манифесте ХАМАСа он допустил существование Государства Израиль."Вы никогда не задумывались, что такое фейковые новости? На прошлой неделе заголовки CNN, "Аль-Джазиры" и The Guardian говорили о том, что ХАМАС принимает Палестинское государство в границах 1967 года. В New York Times это назвали "умеренностью".Предполагается, что теперь ХАМАС принимает Государство Израиль. Отличная новость, не так ли? За исключением одной небольшой детали: это полное искажение истины. В новом документе ХАМАСа говорится, что Израиля нет права на существование, что каждый клочок нашей земли принадлежит палестинцам", - заявил глава правительства на опубликованной на его страницах в соцсетях видео."Переход от призыва уничтожить всех евреев до призыва уничтожить Государство Израиль – это прогресс или умеренность?" – задается вопросом Нетаниягу и тут отвечает, что так считать может только человек без каких-либо стандартов вообще."Достаточно того, что ХАМАС лжет всему миру. Мы не собираемся лгать самим себе. ХАМАС убивал женщин и детей. ХАМАС запускал десятки тысяч ракет по нашим домам. Он промывает мозги палестинским детям в "лагерях шахидов". Так где же место этого документа ненависти?", - спросил премьер-министр прежде чем выкинуть его в мусорную корзину.