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flickr 08.05 14:41   MIGnews.com

Отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах

Французский политик, основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен заявил, что одной из причин неудачи его дочери Марин Ле Пен на президентских выборах в стране стала ее позиция относительно европейской валюты и членства Франции в Евросоюзе.

Кроме того, он выразил мнение, что его дочь стала бы хорошим президентом.

"У нее есть характер, она не испытывает недостатка в нем. Однако (для руководства страной – ред.) нужны и другие качества", — приводит слова Жана-Мари Daily Mail.

Также, по его мнению, в ходе предвыборной кампании ей следовало уделять больше внимания проблемам демографии и массовой иммиграции.

Отметим, что аналогичного мнения придерживается и племянница Ле Пен – депутат Марион Марешаль Ле Пен, считающая, что позиция кандидата не была полностью понята избирателями.

Напомним, что на выборах президента Франции победу одержал основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, набравший во втором туре 65,82% голосов.

Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 34,18% голосов избирателей.
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